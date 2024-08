F1, Sargeant va a muro sul bagnato e annulla quasi tutta la FP3 a Zandvoort. Gasly in vetta, sessione interlocutoria

Va in archivio con il miglior tempo a sorpresa di Pierre Gasly un’anomala e interlocutoria terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda 2024, quindicesimo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il maltempo l’ha fatta da padrone in quel di Zandvoort, con i piloti che hanno dovuto girare su pista bagnata con gomme intermedie per riprendere un po’ di feeling in vista della qualifica.

Protagonista in negativo di questa FP3 lo statunitense Logan Sargeant, che ha commesso un grave errore di guida in uscita da curva 3 mettendo due gomme sull’erba bagnata e perdendo il controllo della sua Williams, finita violentemente contro le barriere per un impatto che ha distrutto la FW46 provocando anche un principio di incendio (spento dai commissari).

Il driver americano – che difficilmente potrà partecipare alle qualifiche pomeridiane – non ha riportato conseguenze a livello fisico, causando però una bandiera rossa di oltre 40 minuti che ha ridotto all’osso l’attività in pista delle altre macchine. Di fatto il turno è ripreso a 120 secondi dallo scadere, costringendo i piloti ad una lotta selvaggia per poter effettuare almeno un giro lanciato senza prendere la bandiera a scacchi.

I primi della coda in pit-lane hanno avuto modo di completare un giro pulito (con un asfalto umido e più veloce rispetto ad inizio sessione), mentre in tanti non sono riusciti a lanciarsi in tempo o sono rimasti intruppati nel traffico. Pierre Gasly ha approfittato della situazione caotica firmando il miglior crono in 1’20″311 con l’Alpine, ma queste prestazioni non forniscono indicazioni utili in vista delle prove ufficiali.

CLASSIFICA FP3 GP OLANDA F1 2024

1 Pierre Gasly Alpine1:20.311 2

2 Kevin Magnussen Haas F1 Team+0.139 3

3 Valtteri Bottas Kick Sauber+0.844 3

4 Lando Norris McLaren+1.076 2

5 Fernando Alonso Aston Martin+1.150 1

6 Esteban Ocon Alpine+1.332 2

7 Oscar Piastri McLaren+1.539 2

8 Lance Stroll Aston Martin+1.630 2

9 Nico Hulkenberg Haas F1 Team+2.043 3

10 Carlos Sainz Ferrari+2.278 4

11 Guanyu Zhou Kick Sauber+2.929 3

12 Logan Sargeant Williams+2.976 1

13 George Russell Mercedes+3.647 2

14 Alexander Albon Williams+3.696 2

15 Lewis Hamilton Mercedes+3.787 1

16 Charles Leclerc Ferrari+3.847 2

17 Max Verstappen Red Bull Racing+4.049 1

18 Daniel Ricciardo RB+5.122 3

19 Yuki Tsunoda RB- – 3

20 Sergio Perez Red Bull Racing- – 1