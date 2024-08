F1, risultati e classifica FP1 GP Italia 2024: Verstappen davanti a tutti, Leclerc 2° e Sainz 4°

Il Mondiale di F1 2024 è proseguito oggi, venerdì 30 agosto, con il GP d’Italia, valido come sedicesima prova del calendario. Nel primo pomeriggio si è disputata la prima sessione delle prove libere, della durata di 60′, che fa da preludio alla seconda, in programma alle ore 17.00.

Primo posto per la Red Bull del leader del Mondiale piloti, il neerlandese Max Verstappen, in testa in 1:21.676, davanti il monegasco della Ferrari, Charles Leclerc, secondo a 0.228, ed alla McLaren del britannico Lando Norris, terzo a 0.241.

Quarta posizione per l’altra Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz, che accusa un gap di 0.450, mentre dura appena 5 giri l’esordio con la Mercedes di Kimi Antonelli, che va a sbattere e chiude anzitempo le FP1, dovendosi accontentare dell’ultimo riscontro cronometrico.

RISULTATI E CLASSIFICA FP1 GP ITALIA F1 2024

1. Verstappen M. Red Bull1:21.676

2. Leclerc C. Ferrari +0.228

3. Norris L.McLaren +0.241

4. Sainz C. Ferrari +0.450

5. Bottas V. Kick Sauber +0.451

6. Piastri O. McLaren +0.523

7. Hamilton L. Mercedes +0.538

8. Albon A. Williams +0.544

9. Perez S. Red Bull +0.635

10. Alonso F. Aston Martin +0.639

11. Magnussen K. Haas +0.896

12. Ricciardo D. RB +0.929

13. Tsunoda Y. RB +1.038

14. Gasly P. Alpine +1.087

15. Zhou G. Kick Sauber +1.178

16. Stroll L. Aston Martin +1.188

17. Colapinto F. Williams +1.204

17. Ocon E. Alpine +1.204

19. Hulkenberg N. Haas +1.481

20. Antonelli K. Mercedes +2.279