F1, Red Bull perde il direttore sportivo Jonathan Wheatley

Jonathan Wheatley lascerà al termine della stagione il proprio ruolo di direttore sportivo in Red Bull. Il tecnico britannico si appresta per una nuova sfida, molto probabilmente in Audi per il progetto che scatterà nel 2026.

Oltre al mercato piloti, mosso in questi giorni dall’annuncio di Carlos Sainz pronto per accedere alla Williams, la Red Bull vede l’uscita di scena da parte di Wheatley, esperto inglese che manterrà il proprio posto nel box fino al termine del campionato.

Il team principal della Red Bull Christian Horner ha affermato in una nota ai margini della notizia odierna: “È stata una relazione lunga e di successo quella con Jonathan, che dura da oltre 18 anni. Ha contribuito a sei titoli mondiali costruttori e a sette campionati mondiali piloti. Sarà sempre presente nella storia della nostra formazione”.

Audi non ha ancora comunicato nulla di ufficiale in merito all’ipotetico ingaggio dell’attuale membro del team anglo-austriaco. L’approdo nel programma del brand teutonico rappresenterebbe la prima vera conquista da parte di Mattia Binotto, recentemente nominato come direttore operativo e direttore tecnico dopo il licenziamento del CEO Andreas Seidl e del Presidente del progetto F1 Oliver Hoffmann.