F1, orario gara GP Italia 2024: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Nella giornata di domenica 1° settembre l’autodromo di Monza ospiterà il Gran Premio d’Italia 2024, sedicesimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Fari puntati sul duello a distanza per il titolo iridato tra Max Verstappen e Lando Norris, ma proveranno ad inserirsi nella lotta per la vittoria di tappa anche Oscar Piastri, le Ferrari e le Mercedes.

L’olandese della Red Bull, quando mancano nove gare al termine del campionato, deve gestire un vantaggio di 70 punti in classifica sul pilota inglese della McLaren, che ha a disposizione però la macchina mediamente più competitiva in griglia e sta attraversando un ottimo periodo di forma dopo l’impressionante dominio messo in mostra a Zandvoort. Obiettivo podio (con il sogno di salire sul gradino più alto) per la Rossa nell’appuntamento di casa davanti ai tifosi italiani del Cavallino.

Il Gran Premio d’Italia di F1 a Monza verrà trasmesso in diretta tv su TV8 (gratis e in chiaro) e per gli abbonati su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà disponibile su tv8.it, Sky Go e Now TV. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO GP ITALIA F1 2024

Domenica 1° settembre

Ore 15.00 Gara a Monza – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA GP ITALIA F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

