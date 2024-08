F1, orari di domani GP Olanda 2024: programma prove libere, tv, streaming

Dopo quasi un mese di stop per le vacanze estive, riparte domani il Mondiale di Formula Uno con le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio d’Olanda 2024, valevole come quindicesimo appuntamento della stagione. Si gareggia sul tortuoso circuito di Zandvoort davanti ad una marea di tifosi oranje, con Max Verstappen che proverà ad interrompere la sequenza negativa di quattro corse di fila senza vittorie.

Il fenomeno neerlandese della Red Bull è comunque sempre saldamente al comando della classifica generale (a dieci round dalla fine del campionato) con un margine di 78 punti su Lando Norris e 100 su Charles Leclerc. Decisamente più in bilico il discorso legato al titolo costruttori, in cui la scuderia di Milton Keynes deve difendere un vantaggio di 42 punti sulla McLaren e 63 sulla Ferrari.

Le prove libere del venerdì della Formula Uno sulla pista di Zandvoort verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e Now TV. OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale integrale di entrambe le sessioni con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO PROVE LIBERE GP OLANDA F1 2024

Venerdì 23 agosto

Ore 12.30 Prove libere 1 a Zandvoort (Olanda) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 16.00 Prove libere 2 a Zandvoort (Olanda) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA PROVE LIBERE GP OLANDA F1: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

Diretta streaming: Sky Go e Now TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.