F1 oggi in tv, GP Olanda 2024: orari prove libere, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, venerdì 23 agosto, andrà in scena la prima giornata del week end del GP d’Olanda, round del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Zandvoort, le scuderie lavoreranno sui propri assetti per trovare nel più breve tempo possibile i riferimenti per essere pronte in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale.

Dopo la lunga pausa estiva si torna a girare e ci si aspetta un Max Verstappen in grande spolvero. Il padrone di casa avrà grandi motivazioni per fare bene nel appuntamento olandese e l’obiettivo sarà quello di ottenere una vittoria, in modo da rispondere alle mire di McLaren e di Mercedes.

La Ferrari si augura di interpretare al meglio le caratteristiche della pista. Un tracciato particolare, con tante curve e una carreggiata non così larga. Non è un caso che sorpassare sarà complicato, in più piloti e team dovranno mettere a punto le monoposto anche per avere un buon comportamento sulla nota curva sopraelevata del primo settore.

La prima giornata del week end del GP d'Olanda, round del Mondiale 2024 di F1, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 e TV8.it non daranno copertura in chiaro di FP1 e di FP2.

