F1 oggi in tv, GP Italia 2024: orari prove libere, streaming, programma TV8 e Sky

Oggi, venerdì 30 agosto, andrà in scena la prima giornata del week end del GP d’Italia, round del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Monza, le scuderie lavoreranno sui propri assetti per trovare nel più breve tempo possibile i riferimenti per essere pronte in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale su un tracciato dalle caratteristiche particolari.

Ci riferiamo al Tempio della velocità dove le monoposto gireranno con assetti aerodinamici piuttosto scarichi al fine di massimizzare la loro efficienza e di raggiungere le più alte velocità di punta in rettilineo. I tecnici dovranno trovare il giusto compromesso, tenuto conto del rendimento in curva nel secondo settore della pista brianzola.

La Ferrari si presenta a questo appuntamento con alcuni aggiornamenti significativi sulla SF-24 allo scopo di battagliare per la vittoria. Non sarà però affatto semplice per il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz centrare quest’obiettivo. La competitività dimostrata da McLaren e dalla Red Bull dovrebbe essere un fattore anche su questa pista.

La scuderia di Woking ha impressionato nelle ultime uscite e la vittoria del britannico Lando Norris nel GP d’Olanda non è stata casuale. Nello stesso tempo il team di Milton Keynes, che non ha vinto nelle ultime cinque gare, vorrà riscattarsi e l’olandese Max Verstappen ha grandi motivazioni.

La prima giornata del week end del GP d’Italia, round del Mondiale 2024 di F1, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 e TV8.it non daranno copertura in chiaro di FP1 e di FP2. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di questo day-1.

