F1, Helmut Marko senza mezzi termini: “La RB20 è diventata un po’ st…a, solo Verstappen può guidarla”

La F1 sta per tornare in scena a Zandvoort (Paesi Bassi) dopo la pausa estiva. Si riprenderà con Max Verstappen e Red Bull a comandare nelle due classifiche piloti e costruttori, ma nelle ultime quattro gare la RB20 non è stata quella che era stata all’inizio con l’olandese alla guida. I progressi compiuti da McLaren e Mercedes sono stati notevoli e da associare anche agli sviluppi sbagliati della scuderia di Milton Keynes

Ne ha parlato ad Auto, Motor und Sport il consulente di Red Bull, Helmut Marko: “All’inizio della stagione avevamo un’auto bilanciata come la McLaren di adesso. Poteva affrontare tutti i circuiti e tutte le condizioni. Poi abbiamo preso una strada sbagliata negli sviluppi. La macchina è diventata una stronza che solo Max può domare. Una vettura imprevedibile e difficile da mettere a punto“, ha sentenziato Marko.

Verstappen, dunque, ci ha messo tanto del suo per limitare i danni: “Nelle qualifiche in Austria e in Belgio ha fatto giri eccezionali, ma è in gara che la nostra velocità è venuta meno. Come la Mercedes all’inizio dell’anno, a volte siamo veloci e a volte lenti, a seconda delle condizioni. A volte cambia anche nella stessa gara, come a Silverstone, dove ha piovuto“, ha sottolineato il manager austriaco.

Un pacchetto di aggiornamenti è previsto per l’appuntamento di Monza (30 agosto-1° settembre): “Confidiamo in questi sviluppi e se la macchina dovesse tornare a essere prevedibile, sarà un bene anche per Checo Perez“, ha aggiunto Marko.