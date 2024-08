F1, Helmut Marko: “Risultato allarmante a Zandvoort. Entrambi i titoli mondiali sono a rischio”

Il dominio Red Bull si è interrotto ormai qualche mese fa, a primavera inoltrata, ma adesso c’è il forte rischio che un altro team possa dettare legge dimostrando una netta superiorità tecnica su quasi ogni pista. Stiamo parlando ovviamente della McLaren, reduce da un impressionante weekend in cui Lando Norris ha vinto per dispersione il Gran Premio d’Olanda rifilando distacchi biblici agli avversari e avvicinandosi a -70 da Max Verstappen nel Mondiale piloti.

“È un risultato allarmante. Soprattutto se si guarda al giro più veloce di Norris, è stato fatto nel suo ultimo giro senza DRS, girando in 1:13.8. Quindi, come ha detto Max prima della pausa estiva, la squadra deve lavorare di più e deve trovare dei miglioramenti perché così il suo campionato è a rischio. Quale dei due titoli? Entrambi, entrambi, entrambi“, le parole del super consulente Red Bull Helmut Marko al termine della gara olandese (fonte: Motorsport.com).

Sulla superiorità di Norris: “Credevamo che anche se lui avesse avuto la meglio in partenza, noi avremmo comunque potuto vincere la gara. Ma la cosa strana è stata che Piastri aveva quasi la stessa velocità di Lando e una volta che si è messo dietro Leclerc, era finita. Ma quando Max è stato raggiunto da Lando, è passato e se n’è andato. Quindi, non so quale sia la differenza e perché“.

Sui problemi di sviluppo della Red Bull: “Ci sono molte idee e modi diversi. Ma dobbiamo fare qualcosa. Va tutto di pari passo. Dobbiamo capire meglio l’auto, che ha più bilanciamento, perché con un miglior bilanciamento c’è più fiducia per il pilota e meno usura degli pneumatici. Ma gli aggiornamenti devono portare un miglioramento, non solo teorico, ma anche in termini di tempo sul giro. Dal punto di vista cronometrico non abbiamo ottenuto lo stesso risultato mostrato nelle simulazioni“.