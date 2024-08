F1, GP Italia 2024: numeri, statistiche, curiosità. Schumacher e Hamilton sono 5 pari, ma Lewis è “fermo” dal 2018…

Il quindicesimo round del Mondiale 2024 di Formula Uno si terrà nel weekend a cavallo dei mesi di agosto e settembre. Il Circus sarà di scena a Monza, dove domenica 1 settembre si assisterà al Gran Premio d’Italia, arrivato quest’anno alla sua 75ma edizione iridata.

Come il GP di Gran Bretagna, l’appuntamento del nostro Paese è sempre stato inserito nel calendario iridato, senza mai segnare il passo dal 1950 a oggi. Cionondimeno, a differenza dell’evento albionico, quello tricolore è indissolubilmente legato all’autodromo edificato alle porte di Milano. Monza è la pista dove si è disputato il maggior numero di gare valevoli per il Mondiale.

Per dare un’idea della situazione, si pensi che dal 1950 al 2023 a Monza si sono tenuti 73 GP di Formula 1. Nello stesso arco temporale, la seconda location più presente è Montecarlo (69), che però è un micro-stato. Quindi o si corre in città, o non si corre! Gli autodromi permanenti più presenti dopo quello brianzolo sono pertanto Silverstone (57) e Spa-Francorchamps (56), decisamente più distanti.

I NUMERI DEL GP D’ITALIA

Piloti con più vittorie:

Michael SCHUMACHER (5) e Lewis HAMILTON (5)

Il tedesco ha trionfato nel 1996, 1998, 2000, 2003, 2006,

Il britannico ha primeggiato nel 2012, 2014, 2015, 2017, 2018.

Pilota con più pole position: Lewis HAMILTON (7)

L’inglese è partito davanti a tutti nel 2009, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2020.

Il filotto di quattro pole consecutive è un record condiviso con Ayrton Senna, a sua volta partito dalla casella privilegiata per quatto edizioni di fila (1988-1991)

Piloti in attività con almeno una vittoria a Monza.

5 – HAMILTON Lewis (2012, 2014, 2015, 2017, 2018)

2 – ALONSO Fernando (2007, 2010)

2 – VERSTAPPEN Max (2022, 2023)

1 – LECLERC Charles (2019)

1 – GASLY Pierre (2020)

1 – RICCIARDO Daniel (2021)

Piloti in attività con almeno una pole position a Monza.

7 – HAMILTON Lewis (09, 12, 14, 15, 16, 17, 20)

2 – ALONSO Fernando (2007, 2010)

2 – LECLERC Charles (2019, 2022)

1 – VERSTAPPEN Max (2021)

1 – SAINZ Carlos Jr. (2023)

Piloti in attività già saliti sul podio di Monza.

8 (5-2-1) – HAMILTON Lewis

6 (2-2-2) – ALONSO Fernando

4 (0-2-2) – BOTTAS Valtteri

2 (2-0-0) – VERSTAPPEN Max

2 (1-1-0) – LECLERC Charles

2 (0-2-0) – PEREZ Sergio

2 (0-1-1) – SAINZ Carlos Jr.

1 (1-0-0) – GASLY Pierre

1 (1-0-0) – RICCIARDO Daniel

1 (0-1-0) – NORRIS Lando

1 (0-0-1) – STROLL Lance

1 (0-0-1) – RUSSELL George

Team con più vittorie: FERRARI (19)

La Scuderia di Maranello si è imposta con Alberto Ascari (1951, 1952); Phil Hill (1960, 1961), John Surtees (1964); Ludovico Scarfiotti (1966); Clay Regazzoni (1970, 1975); Jody Scheckter (1979); Gerhard Berger (1988); Michael Schumacher (1996, 1998, 2000, 2003, 2006); Rubens Barrichello (2002, 2004); Fernando Alonso (2010); Charles Leclerc (2019).

Team con più pole position: FERRARI (23)

La Scuderia di Maranello è stata la più rapida in qualifica con Alberto Ascari (1952, 1953); Juan Manuel Fangio (1956); Phil Hill (1960); Wolfgang Von Trips (1961); John Surtees (1963, 1964); Mike Parkes (1966); Jacky Ickx (1970, 1972); Niki Lauda (1974, 1975); Mario Andretti (1982); Jean Alesi (1994); Michael Schumacher (1998, 2000, 2003); Rubens Barrichello (2004); Fernando Alonso (2010); Kimi Räikkönen (2018); Charles Leclerc (2019, 2022); Carlos Sainz Jr. (2023).

Team in griglia con vittorie nel GP di Italia.

19 – Ferrari

11 – McLaren

7 – Mercedes

6 – Williams

4 – Red Bull

2 – Satellite Red Bull*

* per coerenza è doveroso indicare anche i successi ottenuti da questa struttura sotto i nomi di Toro Rosso e Alpha Tauri. Ora come ora avrà un’etichetta diversa, ma il team è concettualmente sempre lo stesso.

Team in griglia con pole position nel GP d’Italia.

23 – Ferrari

11 – McLaren

7 – Mercedes

7 – Williams

3 – Red Bull

INCIDENZA DELLE QUALIFICHE

Su 73 GP disputati a Monza…

– … in 25 occasioni (34,2%) il vincitore è partito dalla pole position.

– … in 39 occasioni (53,4%) il vincitore è partito dalla prima fila.

Curioso notare come questi dati riferiti all’intera storia del GP siano grossomodo confermati nell’era turbo-ibrida. Dal 2014 in poi…

– … in 4 occasioni (40%) il vincitore è partito dalla pole position.

– … in 7 occasioni (70%) il vincitore è scattato dalla prima fila.

– Il pilota peggio qualificato ad aver vinto il Gran Premio del Belgio è Peter Gethin, che nel 1971 si impose partendo per 11°.

– Anche l’era turbo-ibrida ha un vincitore scattato da lontano. Pierre Gasly, il quale nel 2020 primeggiò dalla 10ma casella della griglia.

PILOTI VINCENTI CON PIU’ TEAM

MOSS Stirling

Maserati (1956); Vanwall (1957); Cooper (1959)

FANGIO Juan Manuel

Maserati (1953); Mercedes (1954, 1955)

SURTEES John

Ferrari (1964); Honda (1967)

STEWART Jackie

Brm (1965); Tyrrell/Matra (1969)

PETERSON Ronnie

Lotus (1973, 1974); March (1976)

LAUDA Niki

Brabham (1978); McLaren (1984)

PROST Alain

Renault (1981); McLaren (1985, 1989)

PIQUET Nelson

Brabham (1983); Williams (1986, 1987)

MONTOYA Juan-Pablo

Williams (2001); McLaren (2005)

BARRICHELLO Rubens

Ferrari (2002, 2004); Brawn GP (2009)

ALONSO Fernando

McLaren (2007); Ferrari (2010)

VETTEL Sebastian

Toro Rosso (2008); Red Bull (2011, 2013)

HAMILTON Lewis

McLaren (2012); Mercedes (2014, 2015, 2017, 2018)

EXTRA

– Sono tre i piloti italiani ad aver trionfato nel Gran Premio di casa. Nino Farina ci riuscì nel 1950, seguito da Alberto Ascari nel 1951 e nel 1952. A loro si è successivamente aggiunto il solo Ludovico Scarfiotti nel 1966.

– Sono 4 anche le pole position italiane nel Gran Premio di casa. Le prime due portano la firma di Alberto Ascari (1952 e 1953), entrambe su Ferrari. A seguire ne sono arrivate altre due negli anni ’80 con Riccardo Patrese (1983, Brabham) e Teo Fabi (1986, Benetton).