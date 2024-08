F1, George Russell: “Pensiamo al campionato costruttori, è tutto più incerto adesso. Su Antonelli…”

Al rientro dalla lunga sosta estiva, George Russell ha preso parte alla conferenza stampa piloti del giovedì in quel di Zandvoort alla vigilia delle prove libere del Gran Premio d’Olanda 2024, quindicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il britannico della Mercedes è tornato a parlare della squalifica post-gara (per macchina sotto peso) che gli ha negato la vittoria in Belgio.

“Pausa estiva grandiosa e necessaria. La squalifica in Belgio? Siamo in grado di fare un lavoro sufficiente per non ricadere in quell’errore. Ma lì ci sono state una serie di concause oltre le aspettative. A Spa era stata una delle mie gare migliori, sugli schermi vedevo il mio vantaggio sugli altri e lavoravo per mantenere il gap… Ma nulla potrà portarmi via alcune di quelle sensazioni“, dichiara ai media Russell.

“Dobbiamo puntare in alto, stiamo migliorando. Ma le ultime gare non rispecchiamo l’andamento. McLaren più forte, Red Bull tra alti e bassi. Sembra come gli anni della Formula 2 e Formula 3, tutto più incerto. Ora pensiamo a una gara alla volta. Credo che ad oggi solo Norris sia in grado di battere Verstappen in campionato. Stagione incredibile. Mancano dieci gare e ci sono tante opportunità, ma non so se Red Bull e Max perderanno la leadership in classifica”, prosegue il 26enne nativo di King’s Lynn.

Sulle prospettive Mercedes per il prosieguo della stagione e per il futuro: “Pensiamo al campionato costruttori, non c’è dubbio. Ma per arrivare al quel punto dobbiamo continuare a lavorare duro. Con i nuovi regolamenti del 2026 nella prossima stagione vedremo un’evoluzione e dobbiamo progredire. Siamo ottimisti per altre buone prestazioni e vittorie. La priorità però è quella di avere la miglior macchina possibile entro fine stagione e lottare per il titolo nel 2025“.

“Se sono pronto all’arrivo di Kimi in Mercedes? Raikkonen? Ah Antonelli, il pilota di Formula 2 giusto (scherza il pilota inglese, ndr)? Chiunque sarà il mio prossimo compagno di squadra verrà accolto a braccia aperte e sarò entusiasta della nuova sfida. Kimi è un pilota eccezionale con un curriculum fantastico nelle categorie propedeutiche. È sempre stato destinato ad un posto in F1. Abbiamo fatto anche un test assieme a Silverstone, è stato eccezionalmente veloce. Se dovesse arrivare in Formula 1 farebbe un ottimo lavoro e dimostrerebbe il valore del nostro programma giovani“, conclude Russell a proposito del probabile promozione dell’italiano Andrea Kimi Antonelli in F1 al posto di Hamilton.