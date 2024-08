F1, Frederic Vasseur: “Una bella gara e ottima gestione delle gomme. Dobbiamo continuare a lavorare”

Una gara inaspettata per la Ferrari quella di Zandvoort (Paesi Bassi), quindicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Dopo le grandi problematiche delle qualifiche, le due Rosse sono giunte entrambe in top-5, con addirittura Charles Leclerc capace di salire sul podio (terzo), mentre lo spagnolo Carlos Sainz ha concluso quinto.

Prestazione sorprendente delle monoposto di Maranello, che si sono dimostrate decisamente più efficienti con gomme usate di quanto lo fossero state in configurazione da time-attack. Ne ha parlato il Team Principal, Frederic Vasseur, ai microfoni di Sky Sport.

“È stato un bel GP. Non eravamo così ottimisti dopo le qualifiche, ma avevamo compreso dal venerdì che la macchina fosse migliore sul passo gara e ciò si è confermato quest’oggi. Leclerc è stato bravissimo nella gestione delle mescole, riuscendo a tenersi dietro Oscar Piastri, che nel secondo stint aveva gomme più fresche di una decina di giri“, ha dichiarato Vasseur.

“C’è soddisfazione per questo risultato, anche se il nostro fine è sempre la vittoria e oggettivamente Lando Norris ha disputato un GP impressionante. Certo, siamo giunti con Charles a 5″ da Max Verstappen e sicuramente, dopo ieri, non si pensava avessimo questa possibilità. Al di là di quanto ha fatto Lando, si può capire quanto vi sia equilibrio e basti veramente poco per cambiare i valori“, ha analizzato l’ingegnere francese.

“Siamo confortati da questo risultato in un appuntamento in cui non abbiamo portato aggiornamenti e su una pista non così favorevole alle caratteristiche della nostra vettura. Pensiamo di avere in calendario una serie di gare con circuiti che potrebbero adattarsi meglio alla SF-24, introducendo anche degli upgrade. Vedremo cosa accadrà a Monza nel prossimo week end“.

Appuntamento, quindi, al fine-settimana del 30 agosto-1° settembre, dove la Ferrari vorrà rendere felici i propri tifosi nel Tempio della velocità.