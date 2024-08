F1, Frederic Vasseur: “Dobbiamo lavorare sui dettagli, le cose possono cambiare molto facilmente”

Andata in archivio la prima giornata del week end del GP d’Italia di F1, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2024. Sulla pista di Monza, il day-1 è stato particolarmente intenso. Le squadre hanno lavorato alacremente per trovare la corretta messa a punto su una pista molto particolare, che richiede un assetto aerodinamico piuttosto scarico, ma nello stesso tempo anche una buona guidabilità nel secondo settore del tracciato.

In questo contesto, il problema del graining, legato al nuovo asfalto, potrebbe incidere non poco sulle strategie e sul set-up. In casa Ferrari si è intervenuto sulla monoposto per renderla sia più efficiente che più stabile. Di questo e di altro ha parlato in conferenza stampa il Team Principal, Frederic Vasseur.

“Non dobbiamo trarre conclusioni dopo questa prima giornata di prove libere. Nel complesso, è andata abbastanza bene per noi. Siamo concentrati sul nostro lavoro, abbiamo un programma per i due giorni e ci atterremo a esso. Ma finora, tutto bene“, le sue prime considerazioni.

Analizzando il contesto, Vasseur ha sottolineato il seguente concetto: “In questa F1 i dettagli ancor più che in passato fanno una grande differenza. Già dai giri che abbiamo fatto quest’oggi si comprende quanto la situazione sia serrata e tutto possa cambiare anche da un giorno all’altro. Per questo, dobbiamo concentrarci esclusivamente su di noi, avendo come obiettivo la massimizzazione della prestazione“.

“Ritengo che abbiamo fatto un enorme passo avanti rispetto a 12 mesi. Vogliamo sviluppare la macchina e per fare questo si possono correre dei rischi: a volte si viene premiati e a volte non va altrettanto bene. Non dobbiamo, quindi, pensare al campionato costruttori, ma avere il giusto approccio perché passare da una situazione da prima fila a una da terza o quarta è molto semplice“, ha concluso Vasseur.