F1, Ferrari: quale resa degli aggiornamenti? McLaren e Red Bull partono un gradino sopra

Siamo a un passo dall’inizio del weekend più atteso della stagione per la Ferrari e per gli italiani nel Mondiale di Formula 1. Comincia il Gran Premio d’Italia a Monza, il GP di casa per la Rossa e per questo il Cavallino Rampante vuole mettersi l’abito migliore: sono attesi aggiornamenti che potrebbero permettere un salto in avanti rispetto alle ultime settimane che hanno abbassato le ambizioni costruite dopo Montecarlo.

Aggiornamento che riguarda in particolar modo il fondo ed è atto a risolvere i problemi di bouncing che questa macchina ha dovuto fronteggiare nell’ultimo blocco di gare. Un problema che di fatto ha allontanato la Rossa dal piano di McLaren e Red Bull. Aggiornamenti che si potrebbero comunque notare soprattutto dalle prossime gare e non subito nell’immediato, essendo una pista inedita nella quale apportare grandi cambiamenti.

Lo stesso Leclerc in conferenza stampa ha voluto fare da pompiere: “Non cambiano le nostre aspettative nonostante gli aggiornamenti, forse lotteremo per il podio, ma non per la vittoria”. Per la vittoria il duello potrebbe essere ancora tra Norris e Verstappen, con il britannico che potrebbe essersi sbloccato anche psicologicamente con la prestazione fantastica a Zandvoort, quando è partito male, ha passato in pista Max e ha poi dominato la gara.

Negli ultimi tre anni due sono stati i successi della Red Bull e uno della McLaren: nel 2022 e nel 2023 la vittoria è andata appannaggio di Max Verstappen, nel 2021 a Daniel Ricciardo. Cinque son i successi di Hamilton su questo tracciato, mentre Leclerc ha vinto nel 2019. Come andrà questa volta? Sarà la pista a dircelo.