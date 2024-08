F1, Fernando Alonso: “L’obiettivo per il weekend di Monza? Al massimo un paio di punti…”

Fernando Alonso cerca di guardare in maniera più positiva possibile in direzione del suo fine settimana del Gran Premio d’Italia, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Il portacolori del team Aston Martin, infatti, vuole tornare a spingere la sua vettura nelle posizioni che contano, dopo una serie di gare tutt’altro che entusiasmanti.

L’asturiano prova a fare le carte a quel che vedremo sulla velocissima pista di Monza: “Vedremo come andranno le cose, in teoria questo circuito è un pizzico peggiore per noi rispetto a Zandvoort dove comunque facevamo fatica. Quindi senza essere troppo pessimisti, un punto o due suppongo sarà il nostro massimo questo fine settimana”. (Fonte: Marca).

Il due-volte campione del mondo prosegue nella sua analisi: “Quello che vediamo in questa epoca della F1 è quanto mai strano. Non sai mai come andranno le cose finché non metti la vettura in pista. Anche per questo motivo lavoreremo molto nella FP1. Non solo, in vista delle prossime tre o quattro gare ci sarà molto lavoro da svolgere in pista, quindi l’obiettivo sarà, come ho detto anche a Zandvoort, imparare ogni cosa dal fine settimana sulla macchina e migliorarla”.

Ultima battuta sul tracciato brianzolo, che ha visto alcune novità di lay-out: “Penso che i cambiamenti effettuati saranno utili. Avevamo bisogno di qualcosa di nuovo per Monza, che è un circuito molto conosciuto. Quindi penso che queste nuove curve ci daranno un po’ di divertimento in più”.