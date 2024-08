F1, Charles Leclerc: “Problemi con il sottosterzo nelle qualifiche, ma in gara siamo veloci”

Si sarebbe aspettato qualcosa di meglio Charles Leclerc al termine delle qualifiche del GP d’Italia, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Il monegasco della Ferrari ha concluso al quarto posto, a poco più di un decimo dalla pole-position del britannico Lando Norris.

McLaren in grande spolvero e a monopolizzare tutta la prima fila, visto il secondo tempo dell’australiano Oscar Piastri. Rammarico per Charles per via di un problema in termini d’assetto: “In curva avevo del sottosterzo e non potevo guidare come avrei voluto. È frustrante perché avremmo potuto fare meglio. In rettilineo qualcosa abbiamo recuperato, ma non in maniera sufficiente“, ha raccontato ai microfoni di Sky Sport.

Pensando alla gara di domani: “Parto quarto e come passo gara siamo molto vicini, forse McLaren ha qualcosa in più. Spero che il nuovo pacchetto di aggiornamenti che abbiamo introdotto possa dare una spinta ulteriore. Proverò a rimanere in zona DRS e a prendermi le posizioni in pista“, ha concluso Leclerc.

Vedremo in che modo il nuovo asfalto della pista di Monza inciderà sul degrado, dal momento che i team potrebbero diversificare tra una o due soste. Anche da questo punto di vista la gara potrebbe decidersi.