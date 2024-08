F1, Carlos Sainz: “Mi godrò al meglio quest’ultima volta a Monza con la Ferrari”

Sarà un GP speciale per Carlos Sainz. Lo spagnolo della Ferrari concluderà il proprio rapporto con la scuderia di Maranello al termine del Mondiale 2024 di F1. Nel week end di Monza, il sedicesimo del campionato, il madrileno vorrà godersi al meglio tutte le emozioni di gareggiare con la Rossa davanti al passionale pubblico italiano, nel Tempio della velocità.

“Sto cercando di godermelo il più possibile. Voglio apprezzare le sensazioni e provare a vivere il presente. Penso che sia un errore che a volte faccio, ovvero trasformare ogni fine-settimana come una semplice routine. L’approccio in questo caso è totalmente diverso qui a Monza“, ha dichiarato Sainz nell’appuntamento con la stampa (fonte: MARCA).

“E prima di essere qui, ho provato a fermarmi un po’, guardarmi intorno e dirmi che ho una Ferrari con opzioni per un podio o una vittoria, se tutto va bene, e cerco di fare il massimo davanti ai tifosi. Ho splendidi ricordi qui, pensando alla pole-position e al podio dell’anno scorso. Sensazioni anche più forti del GP che ho vinto a Singapore poco dopo. È un legame molto particolare con tutto l’ambiente ferrarista“, ha confessato Carlos.

Parlando proprio di aneddoti legati all’esperienza con la squadra del Cavallino Rampante, l’iberico ha fatto i seguenti riferimenti: “Parlo sempre dei miei primi test a Fiorano, quando indossavo la tuta rossa e mi vedevo con quella tuta. In quel momento notai mio ​​padre, che era lì con me visibilmente commosso quando mi sono calato nell’abitacolo (inverno 2021). Come detto, anche quanto accaduto a Monza nel 2023 è una cosa unica, da raccontare ai propri cari quando sarò più anziano“.