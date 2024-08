F1, Carlos Sainz: “In F1 non si possono fare miracoli. Non siamo troppo veloci!”

Un week end difficilissimo per la Ferrari e Carlos Sainz quello di Zandvoort (Paesi Bassi). Lo spagnolo non è riuscito ad andare oltre l’undicesimo crono nelle qualifiche del 15° round del Mondiale 2024 di F1, pagando a caro prezzo il tempo perso per il problema al cambio della seconda sessione di libere e non potendo recuperare a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli.

Con pochi riferimenti, Sainz ha provato a tirare il fuori il meglio che ha potuto, ma si può dire che anche la velocità della macchina sia stata una criticità non trascurabile: “In F1 non ci sono segreti e se perdi l’unica sessione dove c’è pista asciutta prima delle qualifiche, la conseguenza è questa. Chiaramente mi sono presentato non al meglio e la macchina non è così veloce su questa pista“, ha sottolineato Carlos.

“In più, nel mio ultimo tentativo della Q2, ha trovato anche il traffico della Haas di Nico Hulkenberg che non mi ha permesso di fare un buon secondo settore. Un sabato difficile“, ha aggiunto il ferrarista. Ci sarà quindi la necessità di rimontare e su un layout come quello olandese, che non offre troppe possibilità di sorpasso, non sarà semplice per l’alfiere del Cavallino Rampante.

“Sarà una gara da fare in rimonta e non sarà semplice. Sicuramente la prestazione della monoposto non è eccelsa e questo chiaramente non aiuta“, ha concluso Sainz.