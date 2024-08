F1, Alpine annuncia Oliver Oakes come nuovo team principal

Alpine ha presentato Oliver Oakes come nuovo team principal a partire dal GP Olanda che commenteremo in quel di Zandvoort a fine agosto. Il 36enne britannico si appresta per una nuova sfida al posto di Bruno Famin, recentemente sollevato dall’incarico per dei nuovi ruoli all’intero del marchio francese.

Il nativo di Norwich, fortemente voluto dal nuovo executive advisor Flavio Briatore, è il più giovane team principal della massima formula. L’inglese debutta nel Mondiale F1 dopo aver fondato nel 2015 insieme a David Hayle la compagine Hitech GP, nota compagine che gareggia in FIA F2, FIA Formula 3 ed in altre categorie minori riservate alle monoposto.

Oakes ha dichiarato in un comunicato ufficiale: “Sono estremamente grato a Luca de Meo e Flavio Briatore per l’opportunità di provare a riportare il BWT Alpine F1 Team alla competitività. La squadra ha al suo interno persone di talento e risorse eccellenti e sono certo che insieme potremo fare molto nel prosieguo di questa stagione e nel lungo periodo. Sono pronto per iniziare e non vedo l’ora di farlo”.

Tanta soddisfazione anche da parte di Briatore che recentemente è tornato nel paddock di F1 dopo una breve assenza: “Sono lieto che siamo riusciti a prendere Oli Oakes per il nostro progetto di Formula 1. Ha un grande talento ed una grande esperienza di leadership e di successo nelle corse”.

Resta ora da definire in casa Alpine chi sarà il futuro compagno di squadra di Pierre Gasly dopo la conferma dell’uscita di scena di Esteban Ocon. Molti i nomi sul tavolo anche se in prima fila sembra esserci l’australiano Jack Doohan, figlio dell’ex centauro Michael Doohan che negli ultimi anni ha militato in FIA F2.