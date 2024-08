Equitazione, Lorenzo De Luca 33° nella tappa del Champions Tour a Londra. Vince Harry Charles

Si disputa a Londra, in Gran Bretagna, la dodicesima tappa delle quindici in calendario del Global Champions Tour del salto ostacoli dell’equitazione: l’unico binomio azzurro qualificato, Lorenzo de Luca su Curcuma Il Palazzetto, chiude 33° con 16 penalità in 76.16 sul percorso base.

Sette i netti nel tempo sul percorso base, dei quali quattro vengono replicati al jump-off: la vittoria va al padrone di casa britannico Harry Charles su Sherlock in 36.68, che brucia il tedesco Christian Kukuk su Just Be Gentle, secondo in 36.92. Terzo posto per il belga Pieter Devos su Toupie de la Roque in 38.64, infine resta ai piedi del podio il canadese Kyle Timm su Casino Calvin, quarto in 39.78.

Nella classifica generale resta in testa l’austriaco Max Kühner, oggi 11°, a quota 234 punti, davanti al tedesco Christian Kukuk, ora secondo a quota 209, mentre scivola in terza posizione il danese Andreas Schou, oggi costretto al ritiro, a quota 192. Il migliore degli italiani è Emanuele Gaudiano, 24° con 106 punti, mentre Lorenzo De Luca sale a quota 39 ed è 68°.