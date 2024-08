Equitazione, gli Istanbul Warriors vincono a Londra in Champions League. Cannes Stars ad un passo dalle semifinali

Va in archivio a Londra, in Gran Bretagna, la dodicesima tappa delle quindici della stagione regolare della Global Champions League 2024 del salto ostacoli dell’equitazione: successo degli Istanbul Warriors, mentre in testa alla classifica restano saldamente i Cannes Stars, ad un passo dalle semifinali della Super-Cup.

Nelle due manche della competizione odierna gli Istanbul Warriors chiudono con 4 penalità e vanno a precedere tre squadre a quota 8: secondo posto per gli Stockholm Hearts con un crono di 145.48, terza piazza per i Cannes Stars con il tempo di 148.21, quarta posizione per i Walkenswaard United con 149.62.

Nella classifica generale, a tre tappe dalla conclusione della stagione regolare, comandano proprio i Cannes Stars con 250 punti, davanti agli Stockholm Hearts, secondi con 228. Queste due formazioni sono ad un passo dalla qualificazione diretta, riservata alle prime quattro formazioni, alle semifinali della Super-Cup.

Per le altre due posizioni valide per l’accesso al penultimo atto sono in lotta quattro squadre: terzo posto per i Doha Falcons a quota 211, davanti ai Riesenbeck International, quarti con 209, tallonati dai Walkenswaard United, quinti a quota 203, e dai Prague Lions, sesti con 202.