Equitazione: le 10 squadre qualificate alla finale olimpica di salto ostacoli. Germania, segnali da oro

La prova di qualificazione del salto ostacoli per la finale a squadre alle Olimpiadi di Parigi 2024, nell’ambito equestre, all’interno della splendida location di Versailles, è andata in archivio.

In questo round eliminatorio erano 20 le squadre al via, pronte a sfidarsi per ottenere i 10 posti per l’atto che domani metterà in palio le medaglie ambite da cavalieri e amazzoni.

A passare il turno sono state, nell’ordine: la Germania (229.74 – 0 penalità), gli Stati Uniti (227.57 – 6 penalità), la Gran Bretagna (227.79 – 8 penalità), il Belgio (231.52 – 8 penalità), l’Olanda (233.31 – 8 penalità), l’Irlanda (230.22 – 9 penalità), la Francia (228.44 – 12 penalità), la Svezia (237.93 – 17 penalità), l’Israele (227.90 – 20 penalità), il Messico (230.14 – 20 penalità).

Non ammesse alla finale: Spagna, Svizzera, Austria, Canada, Australia, Giappone, Polonia, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Brasile (quest’ultimi anche eliminati). La finale in programma da domani alle ore 14.00.