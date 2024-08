Equitazione: la Global Champions League di Roma premia i Madrid in Motion

La penultima tappa della stagione regolare 2024 della Global Champions League, tenutasi a Roma nella splendida cornice del Circo Massimo, parla spagnolo. La formazione dei Madrid in Motion infatti, composta da Maikel van der Vleuten (su Elwikke) ed Eduardo Alvarez Aznar (Rokfeller de Pleville Bois Margot), si è imposta con un percorso netto sia nel primo sia nel secondo round, totalizzando il crono di 144.06.

Alle loro spalle, in seconda e terza posizione, si sono sistemati i Riesenbeck International, con 8 penalità ed il tempo di 134.76, ed i Rome Gladiators, privi di Lorenzo De Luca, ma abili comunque a salire sul podio con 8 penalità ed il crono di 138.69. In undicesima piazza, invece, hanno chiuso i Mexico Amigos di Giacomo Casadei (su Marbella du Chabli) e Francesco Turturiello (Chicken George 3): per loro 20 penalità un tempo di 140.70, in una line-up in condivisione con Nadja Peter Steiner.

La classifica generale della Global Champions League 2024, ad una tappa dalla fine della regular season, vede le Cannes Stars comandare la graduatoria a quota 287 punti, davanti ai Riesenbeck International, secondi a 264, mentre in terza piazza ci sono gli Stockholm Heart con 245. Domani spazio al Global Champions Tour, la gara riservata agli individualisti: chissà che i cavalieri italiani non riescano a togliersi delle soddisfazioni.