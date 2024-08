Equitazione, Global Champions Tour Roma 2024: l’Italia vuole tornare a giocare un ruolo da protagonista

Dopo l’appuntamento delle Olimpiadi di Parigi 2024 e le tappe di ripresa di Londra e Valkenswaard, il Global Champions Tour 2024 approda in Italia, per il 14esimo e penultimo appuntamento della sua regular season.

La cornice è quella classica e meravigliosa del Circo Massimo, in un momento in cui il salto ostacoli azzurro sembra voglia come non mai tornare a recitare un ruolo da protagonista.

Si, perché la finale ottenuta a livello individuale da Emanuele Camilli alle Olimpiadi, vent’anni dall’ultima volta di un cavaliere italiano nell’ultimo atto per le medaglie a Cinque Cerchi, non è stato l’unico segnale positivo dell’ultimo periodo.

A Valkenswaard infatti è arrivata anche l’affermazione individuale di Lorenzo De Luca, che si è così tolto una grossissima soddisfazione e ha ottenuto l’accesso ai playoff del Global Champions Tour 2024, in programma a Ryadh dal 20 al 23 novembre prossimi.

Ma torniamo all’evento capitolino. In gara vi saranno ben 7 cavalieri italiani: Arnaldo Bologni, Piergiorgio Bucci, Alberto Zorzi e proprio Emanuele Camilli, oltre a Emanuele Gaudiano (per la sua posizione nel ranking internazionale nel FEI Invitation System) e, con invito, del Comitato Organizzatore, il carabiniere Giacomo Casadei – in quota Under 25 – e Francesco Turturiello; gli ultimi due peraltro saranno di scena anche nella Global Champions League andando a far parte della line up dei Mexico Amigos.

Tutti sono chiamati a dare risposte: Camilli sarà il faro, ma le attenzioni saranno puntate anche sul giovane Casadei, che da qui a Los Angeles 2028 dovrà dimostrare di poter crescere sotto tutti i punti di vista, e su cavalieri esperti come Gaudiano, Turturiello, Bucci, Zorzi e l’eterno Bologni.

Gli spunti quindi, all’interno di un parterre di partecipanti che sarà di livello assoluto, visto che per il salto ostacoli, tolti Olimpiadi, Mondiali e Europei, non esiste nulla di più prestigioso del Global Champions Tour, non mancheranno. L’appuntamento è quindi fissato: sabato 31 agosto e domenica 1° settembre.