Dove vedere in tv la Vuelta a España 2024: date, programma, streaming

Dopo le Olimpiadi è ripartito subito il grande ciclismo internazionale con la Clasica di San Sebastian nei Paesi Baschi che ha animato l’ultimo weekend olimpico con il successo di Marc Hirschi davanti a Julian Alaphilippe. Questa settimana è in corso il Giro di Polonia, ma sono appuntamenti che sono solo un aperitivo per il terzo Grande Giro della stagione, ossia la Vuelta a España che partirà da sabato 17 agosto.

Un percorso che sarà particolarmente duro, con soli due giorni di riposo, due cronometro brevi e salite a volontà dislocate in diverse tappe che permetteranno agli uomini di classifica di dare spettacolo. Tanti possono essere i protagonisti, come Primoz Roglic, Joao Almeida, Richard Carapaz, Mikel Landa, il nostro Antonio Tiberi, oltre a possibili nomi che possono strappare qualche tappa come Wout Van Aert e Jhonatan Narvaez.

La diretta tv della Vuelta a España 2024 sarà assicurata da Eurosport 1 (canale 210 di Sky) per gli abbonati, mentre la diretta streaming sarà affidata, sempre per gli abbonati a discovery+, Sky Go, NOW, DAZN. OA Sport vi offrirà inoltre la diretta live testuale della manifestazione iberica.

CALENDARIO VUELTA A ESPAÑA 2024

Prima tappa, sabato 17 agosto: Lisbona-Oeiras (12 km, cronometro individuale)

Seconda tappa, domenica 18 agosto: Cascais-Ourém (191 km)

Terza tappa, lunedì 19 agosto: Lousã-Castelo Branco (182 km)

Quarta tappa, martedì 20 agosto: Plasencia-Pico Villuercas (167 km)

Quinta tappa, mercoledì 21 agosto: Fuente del Maestre-Sevilla (170 km)

Sesta tappa, giovedì 22 agosto: Carrefour sur. Jerez de la Frontera-Yunquera (181 km)

Settima tappa, venerdì 23 agosto: Archidona-Córdoba (179 km)

Ottava tappa, sabato 24 agosto: Ubeda-Cazorla (159 km)

Nona tappa, domenica 25 agosto: Motril-Granada (178 km)

Giorno di riposo, lunedì 26 agosto

Decima tappa, martedì 27 agosto: Ponteareas-Baiona (160 km)

Undicesima tappa, mercoledì 28 agosto: Campus Tecnológico Cortizo. Padrón-Campus Tecnológico Cortizo. Padrón (164 km)

Dodicesima tappa, giovedì 29 agosto: Orense-Estación de montaña de Manzaneda (133 km)

Tredicesima tappa, venerdì 30 agosto: Lugo-Puerto de Ancares (171 km)

Quattordicesima tappa, sabato 31 agosto: Villafranca del Bierzo-Villablino (199 km)

Quindicesima tappa, domenica 1° settembre: Inifiesto-Valgrande Pajares. Cuitu Negru (142 km)

Giorno di riposo, lunedì 2 settembre

Sedicesima tappa, martedì 3 settembre: Luanco-Lagos de Covadonga (181 km)

Diciassettesima tappa, mercoledì 4 settembre: Monumento Juan del Castillo. Arnuero-Santander (143 km)

Diciottesima tappa, giovedì 5 settembre: Vitoria Gasteiz-Maeztu Parque Natural de Izki (175 km)

Diciannovesima tappa, venerdì 6 settembre: Logroño-Alto de Moncalvillo (168 km)

Ventesima tappa, sabato 7 settembre: Villarcayo-Picón Blanco (188 km)

Ventunesima tappa, domenica 8 settembre: Distrito Telefónica-Madrid (22 km, cronometro)

PROGRAMMA VUELTA A ESPAÑA 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 (canale 210 Sky).

Diretta streaming: discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta live testuale: OA Sport.