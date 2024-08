Dove vedere in tv il Golden Gala di atletica 2024: orari, programma, streaming

Venerdì 30 agosto (a partire dalle ore 19.30) andrà in scena il Golden Gala, la tappa italiana della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Appuntamento allo Stadio Olimpico di Roma per il prestigioso evento intitolato alla memoria di Pietro Mennea, si ritorna nell’impianto della Capitale che a inizio giugno ha ospitato gli Europei e che riabbraccia la Regina degli Sport dopo le Olimpiadi di Parigi 2024.

Si preannuncia grande spettacolo con tante stelle pronte a sfidarsi a viso aperto. L’Italia si affiderà a grandi stelle: Marcell Jacobs sarà tra i protagonisti più attesi sui 100 metri, a caccia di un risultato di lusso dopo il trionfo in campo continentale e il quinto posto ai Giochi; Leonardo Fabbri cercherà un pronto riscatto nel getto del peso dopo la delusione maturata alle Olimpiadi.

Grande attesa per Nadia Battocletti, argento a cinque cerchi sui 10000 metri impegnata sui 1500 metri. Spazio anche a un altro medagliato olimpico, ovvero Andy Diaz, bronzo nel salto triplo. Lorenzo Simonelli riabbraccia lo Stadio Olimpico dove si è laureato Campione d’Europa dei 110 ostacoli un paio di mesi fa, spazio anche alle astiste Elisa Molinarolo e Roberta Bruni.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del Golden Gala di atletica 2024. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 3 e Sky Sport Arena (canale 204) dalle ore 21.00; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW dalle ore 21.00; in diretta live testuale integrale su OA Sport.

CALENDARIO GOLDEN GALA ATLETICA 2024

Venerdì 30 agosto

19.30 Lancio del disco maschile

19.48 Salto triplo maschile

20.15 Getto del peso maschile

20.37 Salto con l’asta femminile

21.04 400 metri maschile

21.15 100 ostacoli

21.20 Salto in alto maschile

21.24 3000 siepi femminile

21.41 Salto in lungo femminile

21.44 200 metri femminile

21.55 110 ostacoli (non validi per la Diamond League)

22.04 5000 metri maschile

22.28 400 ostacoli femminile

22.37 1500 metri femminile

22.52 100 metri maschile

DOVE VEDERE IL GOLDEN GALA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 3 dalle ore 21.00, gratis e in chiaro; Sky Sport Arena (canale 204) dalle ore 21.00, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 21.00, gratis; Sky Go e NOW dalle ore 21.00, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport in versione integrale dalle ore 19.30.