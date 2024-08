Diana Bacosi: “Ci siamo completati a vicenda! Ora continuo fino a Los Angeles 2028”

La terza medaglia personale e consecutiva alle Olimpiadi, di cui due d’oro e una d’argento. Diana Bacosi sorride soddisfatta dopo aver ottenuto una vittoria pesantissima nel Mixed Team di skeet nel tiro a volo, in coppia con Gabriele Rossetti.

Dopo una prova individuale negativa, la tiratrice umbra si è riscattata in quella che di fatto è la gara a squadre, dove ha chiuso con i 4 piattelli decisivi per l’affermazione sull’America.

Intervistata dall’ANSA, l’azzurra ha affermato: “Ci siamo completati a vicenda. Quando ero un po’ in difficoltà, bastava un suo sguardo per rassicurarmi. In finale abbiamo messo anima e cuore. Tre medaglie in tre Olimpiadi per me è tanta roba, ora continuo fino a Los Angeles”.

Poi sulla sua condizione fisica e sul suo futuro ha ammesso: “Sono partita dall’Italia che avevo già un po’ di febbre, poi ci vuole un po’ di tempo per smaltire le medicine e ciò mi ha condizionato nella gara individuale e di questo sono veramente dispiaciuta. Però ci siamo rifatti con questa medaglia assieme a Gabriele. Io so di essere forte, anche se ci sono colleghe che lo sono quanto me. A chi mi ispiro? mi sento come Kimberly Rhode, una leggenda del mio sport”.