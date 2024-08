Da dove vengono i medagliati dell’Italia alle Olimpiadi 2024? La classifica Regione per Regione

L’Italia ha conquistato 40 medaglie alle Olimpiadi di Parigi 2024: 12 ori, 13 argenti, 15 bronzi. Confermato il totale di tre anni fa a Tokyo, ma rispetto alla spedizione in Giappone è aumentato di due unità il comparto degli allori del metallo più pregiato. Visto che i risultati d’eccellenza sono stati conseguiti in specialità dove sono presenti più di un atleta, come ad esempio accade alle squadre (pensiamo alle tredici pallavoliste, alle cinque ginnaste, ai quattro schermitori e via dicendo), in totale si annoverano 87 medagliati (31 ori, 29 argenti, 27 bronzi), con naturalmente alcuni “doppioni” (pensiamo ad esempio Alice D’Amato oro alla trave e argento nella gara a squadre).

Da quali Regioni del Bel Paese provengono i medagliati dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024? La Lombardia fa la voce grossa con sette ori e quindici allori complessivi, la Toscana risponde presente con tre ori e dodici podi, il Veneto si fa valere con due ori e nove medaglie, il Piemonte risponde presente con un oro e otto medaglie, l’Emilia Romagna può contare su due ori (sette medaglie), il Lazio si ferma a un oro e cinque podi, ci sono anche sei medaglie (tra cui due ori) di atleti nati all’estero. Per queste statistiche vengono considerati esclusivamente i luoghi di nascita.

REGIONI PROVENIENTI MEDAGLIATI ITALIANI ALLE OLIMPIADI

LOMBARDIA (15)

Nicolò Martinenghi (oro, Varese)

Giovanni De Gennaro (oro, Roncadelle)

Alice Bellandri (oro, Roncadelle)

Anna Danesi (oro, Roncadelle)

Chiara Consonni (oro, Ponte San Pietro)

Caterina Bosetti (oro, Busto Arsizio)

Loveth Omoruyi (oro, Lodi)

Simone Consonni (argento madison e bronzo inseguimneto a squadre, Ponte San Pietro)

Angela Andreoli (argento, Brescia)

Giorgia Villa (argento, Ponte San Pietro)

Giacomo Gentili (argento, Cremona)

Andrea Panizza (argento, Lecco)

Arianna Errigo (argento, Monza)

Laura Paris (bronzo, Rho)

TOSCANA (12)

Jasmine Paolini (oro, Castelnuovo di Garfagnana)

Gabriele Rossetti (oro, Firenze)

Vittoria Guazzini (oro, Pontedera)

Carlotta Cambi (oro, San Miniato)

Filippo Macchi (argento, Pontedera)

Alice Volpi (argento, Siena)

Leonardo Deplano (bronzo, Firenze)

Lorenzo Zazzeri (bronzo, Firenze)

Lorenzo Musetti (bronzo, Carrara)

Ginevra Taddeucci (bronzo, Lastra a Signa)

Simone Alessio (bronzo, Livorno)

VENETO (9)

Thomas Ceccon (oro 100 dorso e bronzo 4×100 sl, Thiene)

Paola Egonu (oro, Cittadella)

Luca Chiumento (argento, Padova)

Martina Favaretto (argento, Camposampiero)

Elia Viviani (argento, Isola della Scala)

Manuel Frigo (bronzo, Cittadella)

Paolo Conte Bonin (bronzo, Thiene)

Francesco Lamon (bronzo, Mirano)

PIEMONTE (8)

Marina Lubian (oro, Moncalieri)

Filippo Ganna (argento cronometro e bronzo inseguimento squadre, Verbania)

Gabriele Casadei (argento, Ivrea)

Carlo Tacchini (argento, Verbania)

Alessandro Miressi (bronzo, Torino)

Giorgio Malan (bronzo, Torino)

Alessia Maurelli (bronzo, Rivoli)

EMILIA-ROMAGNA (7)

Sara Errani (oro, Bologna)

Gaia Giovannini (oro, San Giovanni in Persiceto)

Gregorio Paltrinieri (argento 1500 e bronzo 800, Carpi)

Federico Nilo Maldini (argento, Bologna)

Elisa Iorio (argento, Modena)

Luca Rambaldi (argento, Ferrara)

ATLETICA NATI ALL’ESTERO (6)

Ekaterina Antropova (oro, Islanda)

Sarah Fahr (oro, Germania)

Silvana Stanco (argento, Svizzera)

Gabriel Soares (argento, Brasile)

Andy Diaz (bronzo, Cuba)

Daniela Mogurean (bronzo, Moldavia)

LAZIO (5)

Caterina Banti (oro, Roma)

Guillaume Bianchi (argento, Roma)

Alessio Foconi (argento, Roma)

Mattia Furlani (bronzo, Marino)

Martina Centofanti (bronzo, Roma)

SICILIA (4)

Rossella Fiamingo (oro, Catania)

Alberta Santuccio (oro, Catania)

Myriam Sylla (oro, Palermo)

Antonino Pizzolato (bronzo, Castelvetrano)

CAMPANIA (3)

Monica De Gennaro (oro, Piano di Sorrento)

Manila Esposito (argento a squadre e bronzo a trave, Boscotrecase)

FRIULI-VENEZIA GIULIA (3)

Mara Navarria (oro, Udine)

Giulia Rizzi (oro, Udine)

Jonathan Milan (bronzo, Tolmezzo)

SARDEGNA (3)

Marta Maggetti (oro, Cagliari)

Alessia Orro (oro, Oristano)

Stefano Oppo (argento, Oristano)

LIGURIA (2)

Alice D’Amato (oro trave e argento a squadre, Genova)

Ilaria Spirito (oro, Albisola Superiore)

MARCHE (2)

Tommaso Marini (argento, Ancona)

Sofia Raffaeli (bronzo, Ancona)

PUGLIA (2)

Luigi Samele (bronzo, Foggia)

Paolo Monna (bronzo, Fasano)

TRENTINO-ALTO ADIGE (2)

Ruggero Tita (oro, Rovereto)

Nadia Battocletti (argento, Cavareno)

UMBRIA (2)

Diana Bacosi (oro, Città della Pieve)

Agnese Duranti (bronzo, Spoleto)

BASILICATA (1)

Francesca Palumbo (argento, Potenza)