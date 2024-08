Cosa cambia per Jasmine Paolini con l’eliminazione di Rybakina a Cincinnati: opportunità teorica per eguagliare Schiavone

Giornata di eliminazione eccellenti a Cincinnati, sede del WTA1000 di questa settimana. Le uscite di scena dell’americana Coco Gauff (n.2 del mondo), detentrice del titolo dell’anno passato, e della kazaka Elena Rybakina (n.4 del ranking) fanno non poco rumore. Due sconfitte che però non vanno a toccare la parte di tabellone di Jasmine Paolini.

La toscana, vittoriosa nel secondo turno contro la russa Anastasia Potapova, affronterà negli ottavi di finale l’altra russa Mirra Andreeva. Inserita nella parte alta, l’azzurra si troverà ad affrontare un percorso molto complicato. In caso di vittoria contro Andreeva, è molto probabile che la prossima avversaria sarà la n.1 del mondo, Iga Swiatek.

La polacca sul cemento non ha quell’aurea di invulnerabilità come sulla terra, anche se anche sul rosso dei Giochi Olimpici la cinese Zheng ha compiuto l’impresa. Sul duro le caratteristiche di gioco di Swiatek potrebbero essere più gestibili, ma resta un confronto complicatissimo. A rendere il tutto più arduo è anche quello che si prospetterebbe in un’ipotetica semifinale, per la presenza della bielorussa Aryna Sabalenka.

In buona sostanza, a Jasmine servirebbe un’impresa titanica per vincere questo torneo. Solo con l’affermazione assoluta, infatti, la giocatrice allenata da Renzo Furlan andrebbe a eguagliare quanto fatto in passato da Francesca Schiavone, che il 31 gennaio del 2011 si issò al n.4 del mondo. Un traguardo difficile per quanto detto, ma sulla carta possibile.

TABELLONE JASMINE PAOLINI WTA CINCINNATI 2024

Ottavi di finale – Mirra Andreeva

Quarti di finale – Iga Swiatek/Marta Kostyuk

Semifinale – Aryna Sabalenka/Elina Svitolina/Liudmila Samsonova/Elina Avensyan

Finale – Qinwen Zheng (la più qualificata)

PROIEZIONI RANKING WTA JASMINE PAOLINI

Ottavi di finale a Cincinnati: 5198 punti (n.5 del ranking virtuale)

Quarti di finale a Cincinnati: 5293 punti (n.5 del ranking virtuale)

Semifinale a Cincinnati: 5468 punti (n.5 del ranking virtuale)

Finale a Cincinnati: 5728 punti (n.5 del ranking virtuale)

Vittoria a Cincinnati: 6078 punti (n.4 del ranking virtuale)