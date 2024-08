Come funziona l’America’s Cup 2024: niente punti nelle regate preliminari, poi doppio round robin

Ormai ci siamo. Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli in vista della 37ma edizione dell’America’s Cup, la competizione sportiva (tutt’ora in vita) più antica al mondo, che scatterà in questi giorni nelle acque di Barcellona inizialmente con delle regate preliminari e a seguire con la Louis Vuitton Cup, che designerà la sfidante di New Zealand nella finale con in palio l’ambita Vecchia Brocca.

Andiamo a scoprire meglio il format ed il meccanismo della Coppa America 2024, in cui saranno protagonisti i nuovi AC75. La Final Preliminary Regatta, in programma da oggi fino a domenica 25 agosto, non assegna punti mentre la competizione entrerà nel vivo a partire dal 29 agosto con l’inizio della fase a gironi della Louis Vuitton Cup, il torneo dei Challenger.

I cinque team sfidanti (il challenger of record Ineos Britannia, Luna Rossa, American Magic, Alinghi e Orient Express) si daranno battaglia in un doppio round robin di match race al quale prenderà parte anche New Zealand, seppur fuori classifica. A conti fatti ciascuna squadra affronterà due volte tutte le rivali e al termine di questo ciclo di testa a testa le prime quattro della graduatoria generale accederanno alle semifinali.

A quel punto la prima classificata potrà scegliere la sua avversaria ed entrambe le semifinali si svilupperanno al meglio delle nove regate (passa il turno chi ne vince cinque). L’ultimo atto della Louis Vuitton Cup si disputerà invece al meglio delle tredici regate (vince chi se ne aggiudica sette), proprio come il Match Race dell’America’s Cup tra i campioni in carica di Emirates Team New Zealand ed i vincitori del torneo di selezione dei Challenger.