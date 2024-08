Come cambia il tabellone di Sinner agli US Open con le eliminazioni di Jarry e Tsitsipas. E Bellucci…

Un esordio con qualche patema d’animo per Jannik Sinner. Non è stato un avvicinamento semplice per il n.1 del mondo agli US Open, costretto a chiarire più volte la sua posizione dopo la pubblicazione della notizia sulla sua positività al Clostebol e sull’assunzione involontaria certificata dal Tennis Integrity Agency (Itia). L’essere stato scagionato dal procedimento, in attesa di un eventuale ricorso di WADA o di Nado Italia entro il 6 settembre, ha avuto delle reazioni dai suoi colleghi, che nella maggior parte dei casi hanno parlato più di pancia che leggendo le carte nella loro interezza.

Per questo, il Sinner sceso in campo contro lo statunitense Mackenzie McDonald non era quello a cui ha abituato: poco centrato nei colpi, remissivo e in balia di un avversario che, galvanizzato anche dalle difficoltà di Jannik, tirava tutto. Ci ha messo un set l’altoatesino a rimettere insieme i pezzi e dal secondo parziale in avanti la differenza con il suo avversario è stata evidente.

Nel suo percorso si devono registrare delle uscite di scena inattese. Si parla delle sconfitte del greco Stefanos Tsitsipas contro l’australiano Thanasi Kokkinakis, del cileno Nicolas Jarry contro l’aussie Chris O’Connell e del canadese Felix Auger-Aliassime contro il giovane ceco Jakub Mensik. Tre teste di serie cadute, che potevano andare in rotta di collisione con Sinner.

A questo proposito, il prossimo avversario nel secondo turno sarà Alex Michelsen, già affrontato nel secondo round del Masters1000 di Cincinnati e battuto in quel caso al termine di due set particolarmente lottati. Dovrà alzare il livello del suo tennis il pusterese, magari confortato dalla reazione avuta nella sfida contro McDonald.

Andando oltre, ci potrebbe essere l’eventualità di un derby con Mattia Bellucci nel terzo turno, visto che il lombardo ha sconfitto lo svizzero Stan Wawrinka e, battendo O’Connell, potrebbe vedersela proprio con Jannik. Si tratterebbe di un incrocio molto interessante, dal momento che i due si conoscono da quando erano ragazzini.

Di seguito il tabellone eventuale di Sinner:

TABELLONE US OPEN 2024 JANNIK SINNER

Secondo turno: Michelsen

Terzo turno: Mattia Bellucci/Chris O’Connell

Ottavi di finale: Tommy Paul [14]/Arthur Fils [24]

Quarti di finale: Daniil Medvedev [5]/Flavio Cobolli/Jakub Mensik

Semifinale: Carlos Alcaraz [3]/Hubert Hurkacz [7]

Finale: Novak Djokovic [2]/Alexander Zverev [4]/Andrey Rublev [7]