Cobolli-Darderi, a Cincinnati un derby dal peso specifico notevole per il ranking ATP

Nel secondo turno del torneo ATP Masters 1000 di Cincinnati andrà in scena il derby italiano tra Luciano Darderi e Flavio Cobolli: un azzurro è certo di disputare gli ottavi di finale, ai quali è già approdato Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo.

In palio ci saranno anche altri 50 punti nel ranking ATP, con Cobolli e Darderi alle porte della top 30 ed in battaglia per il numero 4 d’Italia: il primo si è portato martedì al numero 31 del mondo, ma è virtualmente sceso al numero 33, mentre il secondo è scivolato dal numero 34 al numero 37 virtuale.

Con i 50 punti in palio quest’oggi in caso di vittoria, Darderi si porterebbe immediatamente alle spalle del connazionale, dato che salirebbe a quota 1341 contro 1368, mentre Cobolli in caso di successo staccherebbe l’altro azzurro, portandosi a quota 1418 contro 1291.

Con una vittoria oggi, nel primo match in programma a partire dalle ore 17.00 italiane, che si giocherà sul Court 4, in quello che sarà il primo confronto tra i due sul circuito maggiore, Cobolli, inoltre, si isserebbe al 31° posto virtuale del ranking ATP, diventando potenzialmente testa di serie agli US Open.