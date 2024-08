Cobolli-Bergs oggi, US Open 2024: orario, programma esatto, tv, streaming

Dopo l’esordio vincente come testa di serie in uno Slam, per Flavio Cobolli arriva il momento di tentare di guadagnare ulteriore credito sul circuito mondiale. Secondo turno particolare, quello con il belga Zizou Bergs, che il numero 4 azzurro dovrà andare a sostenere. In palio il terzo turno degli US Open.

I due vengono da parabole, se non opposte, quantomeno senz’altro differenti. Se l’uno è cresciuto di forza nel corso dell’anno, per l’altro è spesso stato difficile conciliare l’indubbio talento con la capacità di scalare la classifica, ma adesso sta trovando una sufficiente tranquillità per riuscire a prendere in mano il tennis belga. Se Cobolli arriva dai quattro set con l’australiano James Duckworth, resta da capire quanto Bergs avrà recuperato dai cinque (con tie-break a 10 finale) contro il russo Pavel Kotov.

Il match tra Flavio Cobolli e Zizou Bergs si giocherà come quarto sul Court 12 dalle ore 17:00 dopo Zhang-Krueger, Spizzirri-Michelsen e Bondar-Pera. Sarà possibile seguirlo in diretta tv gratis e in chiaro su SuperTennis Plus (che si attiva con la freccia in su del telecomando su smart tv abilitata per l’HbbTv), nonché per gli abbonati su Sky Sport e in diretta streaming sul sito di SuperTennis e per gli abbonati su SuperTenniX, SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO COBOLLI-BERGS, US OPEN 2024 OGGI

Giovedì 29 agosto

Court 7

Ore 17:00 Tauson (DEN)-Shnaider [18] – 2° turno donne

Dolehide (USA)-Errani (ITA) – 2° turno donne

Cobolli (ITA) [31]-Bergs (BEL) – 2° turno uomini – Diretta tv su SuperTennis Plus (in chiaro, canale 64 digitale terrestre e freccia su del telecomando su televisore abilitato HbbTv), Sky Sport

PROGRAMMA COBOLLI-BERGS, US OPEN 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis Plus (in chiaro, canale 64 digitale terrestre e freccia su del telecomando su televisore abilitato HbbTv), Sky Sport

Diretta streaming: per gli abbonati su SuperTenniX, SkyGo e Now

Diretta Live testuale: OA Sport