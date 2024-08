Claudio Stecchi: “L’eliminazione a quella misura è una sensazione tremenda”

Un ottimo 5,70 che però non è bastato per superare il turno eliminatorio ed approdare alla finale del salto con l’asta maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. E’ un Claudio Stecchi amareggiato quello che alle pagine del sito FIDAL ha raccontato le sue impressioni, dopo il tredicesimo posto – primo escluso – che lo ha estromesso dalla gara per le medaglie.

“Sensazione tremenda – dice l’azzurro – per essere il primo escluso con un’ottima misura. Ho comunque fatto vedere chi sono, anche se con poco allenamento”.

In una stagione con tanti problemi fisici, il toscano ha fatto vedere comunque di esserci provando a dare battaglia per essere fra i migliori.

A costare “caro” all’astista classe 1991 è stato l’ingresso in gara del favoritissimo svedese Mondo Duplantis, che in scioltezza ha fatto 5,75 metri.