Classifica ATP Race: Sinner riporta il vantaggio su Alcaraz oltre i 1000 punti

Si trattava di uno scontro per il vertice. Aveva questi connotati il confronto tra Jannik Sinner e Alexander Zverev nel Masters1000 di Cincinnati. Sul cemento dell’Ohio l’altoatesino (n.1 del mondo) ha affrontato il n.4 del ranking ATP e in ballo c’era tanto. In primis, Sinner voleva cambiare la tendenza nello storico, considerando il 4-1 in favore del tedesco prima di questo incontro.

Inoltre, Zverev è uno dei rivali più qualificati per contendere a fine anno lo scettro all’altoatesino. Sascha, infatti, poteva prendersi la vetta della classifica se fosse riuscito nella doppia vittoria a Cincinnati e soprattutto nel Major di New York, con Jannik non meglio degli ottavi in quest’ultimo caso.

Alla fine della fiera, l’azzurro ha prevalso nella sfida e ha portato a 47 le vittorie stagionali nei 52 match disputati. Un dato notevolissimo che va a rafforzare la vetta del classe 2001 del Bel Paese nella classifica di rendimento stagionale, ovvero la Race, qualificante anche per il Master di fine anno. Ricordiamo che Jannik è già matematicamente qualificato.

RACE AGGIORNATA

1 Jannik Sinner ITA 7050

2 Carlos Alcaraz ESP 5960

3 Alexander Zverev GER 5715

4 Daniil Medvedev RUS 4020

5 Casper Ruud NOR 3595

6 Andrey Rublev RUS 3280

7 Novak Djoković SRB 3160

8 Alex de Minaur AUS 2905

Da questa graduatoria, si può apprezzare il vantaggio di più di 1000 punti nei confronti di Carlos Alcaraz, uscito di scena in maniera inattesa nel secondo turno a Cincinnati. Un ottimo viatico in vista della seconda parte di stagione.