Clasica San Sebastian 2024: dove vederla in tv, orari, chi parteciperà

Archiviata la parentesi olimpica con il dominio di Remco Evenepoel sia nella prova a cronometro che nella prova in linea, è tempo di tornare a corse “lineari” con una delle classiche che contraddistingue da anni il calendario internazionale di ciclismo e sempre con grande fascino. Si tratta della Clasica San Sebastian, che quest’anno giungerà alla 44a edizione.

Malgrado la vicinanza con il Tour de France e con la prova olimpica, i grandi nomi non mancheranno, a partire da Primoz Roglic che sarà uno dei principali favoriti su un percorso così duro e vallonato, laddove le sue qualità da scattista potrebbero emergere, anche se saranno da valutare le condizioni dopo la caduta alla Grande Boucle. C’è anche un esperto di classiche come Marc Hirschi, corridore che spesso su tracciati del genere si esalta e sa trovare l’attimo giusto.

Tanti sono i nomi che potrebbero emergere dal mazzo, come Maxim Van Gils, Richard Carapaz, uscito in grande crescita dal Tour de France. Anche gli spagnoli avranno le loro carte da giocarsi, come Alex Aranburu e Mikel Landa: soprattutto il primo ha un’ottima sparata e un ottimo spunto veloce. Vedremo anche cosa riuscirà a fare Julian Alaphilippe, dopo un’Olimpiade in cui ha provato a mettersi in luce.

CALENDARIO CLASICA SAN SEBASTIAN 2024

Orario di partenza: 10.55

Orario di arrivo stimato: 16.50

CLASICA SAN SEBASTIAN: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery Plus dalle 15.00

Diretta live testuale: OA Sport