Ciclismo su pista, Marco Villa: “Il bronzo dimostra che questi ragazzi hanno classe”

Un terzo ed un quarto posto negli inseguimenti a squadre alle Olimpiadi di Parigi per le due Nazionali italiane. Gli uomini hanno colto una meravigliosa medaglia di bronzo, battendo nello scontro diretto la Danimarca. Per le donne invece purtroppo è stata quasi impossibile la sfida contro la Gran Bretagna. In ogni caso può essere soddisfatto Marco Villa della gestione della sua squadra: avere due compagini tra le migliori quattro al mondo è una dimostrazione di forza per il nostro Paese.

Le parole del commissario tecnico azzurro: “Per vincere una Olimpiade bisogna arrivare al top delle condizione con tutti e quattro gli elementi. Questo non è sempre possibile e non mai facile. A Tokyo ci riuscimmo. Qui a Parigi, per una serie di motivi legati ai diversi impegni di ognuno, è stato diverso. Il bronzo dimostra però che questi ragazzi hanno classe e talento da vendere”.

E sulla prova delle donne: “Dispiace perché queste ragazze sono giovani e hanno ancora tanto da dare in questa specialità. Anche in questo caso l’avvicinamento è stato travagliato, soprattutto per quanto riguarda Elisa Balsamo. Inutile recriminare. Portiamo a casa il miglior piazzamento di sempre e un record italiano abbassato per due volte”.