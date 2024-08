Ciclismo su pista, l’Italia risplende ai Mondiali juniores: trionfi nel quartetto e nel keirin con Del Medico

L’Italia continua a strabiliare ai Mondiali juniores di ciclismo su pista in corso di svolgimento a Luoyang (Cina). Il quartetto dell’inseguimento a squadre maschile ha conquistato la medaglia d’oro: Davide Stella, Ares Costa, Christian Fantini e Alessio Magagnotti (più Eros Sporzon, in gara al primo turno) hanno ritoccato il record del mondo, portandolo a 3:51.199 nella finale disputata contro la Francia.

Fabio Del Medico ha trionfato nel Keirin, sconfiggendo il giapponese Kanata Takahashi e il kazako Daniyar Shayakhmetov. Nella giornata odierna sono arrivate anche due medaglie di bronzo: nell’inseguimento a squadre femminile per mano di Linda Sanarini, Arianna Giordani, Irma Siri, Asia Sgravato (con Virginia Iaccarino in corsa nelle qualifiche), che hanno raggiunto le cilene; con Anita Balmi nell’eliminazione alle spalle della tedesca Messane Braeutigam e della polacca Gabriela Kaczmarczyk.

Il Presidente Dagnoni ha dichiarato: “Questi risultati, insieme a quelli realizzati in occasione degli Europei Jrs e U23 di Cottbus e, ancora prima, ai Mondiali di categoria dello scorso anno, sono la conferma che questa gestione ha un progetto a lungo termine che riguarda le Olimpiadi di Los Angeles. Aldilà delle medaglie, quello che dimostra il valore del lavoro svolto è il peso della prestazione. Il quartetto azzurro ha ritoccato ancora una volta il record del mondo (che già ci apparteneva), coprendo la distanza in 3’51”199. Il nostro ringraziamento va alle società di base che con il loro lavoro fanno crescere e maturare questi ragazzi, e ai tecnici e staff della Nazionale che riescono a valorizzarli al meglio in tutti i settori, dall’endurance allo sprint, sia ragazzi che ragazze”.