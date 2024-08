Ciclismo su pista, Guazzini/Consonni nella leggenda. Lavreysen vince lo sprint maschile

La serata del ciclismo su pista alle Olimpiadi di Parigi 2024 ha regalato all’Italia un’emozione fantastica. Chiara Consonni e Vittoria Guazzini hanno scritto la storia del ciclismo azzurro, conquistando un’incredibile medaglia d’oro nella madison femminile. Si tratta della seconda medaglia dalla pista per l’Italia dopo il bronzo conquistato dal quartetto maschile nell’inseguimento a squadre

Le due azzurre hanno guadagnato un giro a metà gara e hanno gestito le energie al meglio, andando a chiudere su tutti gli attacchi delle rivali e portandosi avanti con dei punti guadagnati all’inizio della prova. 37 punti totali, irraggiungibili per la Gran Bretagna (Barker/Evans) e per i Paesi Bassi ( van der Duin/van Belle), che hanno vinto rispettivamente argento e bronzo.

Oggi sono state assegnate anche le medaglie nella velocità individuale maschile. I Paesi Bassi fanno festa con il titolo olimpico conquistato da Harrie Lavreysen. L’olandese si è imposto in finale sull’australiano Matthew Richardson, battendolo in entrambe le run, prima di 24 e poi di 47 centesimi. Medaglia di bronzo per il britannico Jack Carlin, che ha superato nella terza e decisiva run l’olandese Jeffrey Hoogland.

Si sono tenute anche le sfide degli ottavi di finale della gara sprint femminile. Non hanno sbagliato le grandi favorite della vigilia: la tedesca Lea Friedrich, la britannica Emma Finucane e la neozelandese Ellesse Andrews. Non erano presenti azzurre in gara.