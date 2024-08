Ciclismo femminile: Alice Toniolli è sveglia, riconosce le persone e parla

“Alice è sveglia, riconosce le persone e parla!! Ringraziamo tutte le persone che sono state vicine a noi ed alla famiglia in questi giorni” con queste parole postate sulla propria Pagina Facebook, l’ASD GS Top Girls, squadra femminile UCI Continental dà buone notizie sulle condizioni di Alice Toniolli.

Lo scorso 14 agosto Alice Toniolli, 19enne ciclista trentina, era stata vittima di un brutto incidente nel Circuito dell’Assunta a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso: in un tratto in discesa, l’azzurrina aveva perso il controllo della bicicletta ad alta velocità ed era andata a sbattere violentemente contro un muretto.

L’impatto aveva riguardato la testa e gli arti superiori, provocando un grave trauma cranico, un trauma oculare e fratture varie: all’ospedale di Treviso le sue condizioni erano subito state descritte come gravi, poi, dopo un paio di giorni l’atleta era stata dichiarata “fuori pericolo di vita“.