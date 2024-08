Ciclismo, aggiornamenti sulle condizioni di Alice Toniolli: la 19enne vittima di un bruttissimo incidente

Ci sono aggiornamenti sulle condizioni di Alice Toniolli, la 19enne ciclista vittima il 14 agosto di un brutto incidente nel Circuito dell’Assunta a Vittorio Veneto. Nel momento in cui il gruppo procedeva ad alta velocità in un tratto in discesa, Alice ha perso il controllo della propria bicicletta, si pensa nel tentativo di prendere la borraccia, ed è andata a impattare duramente contro un muretto che delimitava un ponte su un piccolo corso d’acqua.

Il crash è stato molto violento e ha riguardato la testa e gli arti superiori. Trasportata all’ospedale di Treviso, le sue condizioni sono subito state descritte come gravi, ma in quest’ultime ore è arrivato un piccolo comunicato dalla direzione generale dell’Ulss 2 Marca Trevigiana che gestisce la struttura ospedaliera e ha relativamente tranquillizzato.

“La prognosi rimane riservata vista la gravità dell’ematoma alla testa, ma Alice è fuori pericolo di vita“. Una notizia importante, nella consapevolezza che essendoci traumi di questa tipologia non si può assolutamente prendere nulla alla leggera. Vedremo a questo punto quali saranno gli sviluppi della vicenda.

Certamente, a tenere banco sono anche i discorsi sulla sicurezza stradale per queste gare, ma si può anche parlare di una sfortunata dinamica per come la si è descritta.

VIDEO INCIDENTE ALICE TONIOLLI