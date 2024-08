Chi saranno i timonieri della America’s Cup? “L’abbondanza di talenti” di Luna Rossa, le certezze dei Kiwi. E c’è Ainslie…

Cresce la febbre in vista della America’s Cup: nel weekend del 22-25 agosto andranno in scena le regate preliminari a Barcellona, poi nel weekend successivo inizierà la Louis Vuitton Cup che designerà chi tra Luna Rossa, Ineos Britannia, Alinghi, American Magic e Orient Express potrà sfidare Team New Zealand per la conquista della Vecchia Brocca. Quali saranno i timonieri?

Team New Zealand si affida alla coppia capace di giganteggiare nelle ultime due edizioni della competizione sportiva più antica al mondo: Peter Burling e Nathan Outteridge si sono preparati minuziosamente per essere altamente competitivi nelle prossime settimane. Luna Rossa dovrebbe puntare sugli esperti James Spithill e Francesco Bruni, già ammirati durante l’ultima campagna, ma, come riporta il sito ufficiale, “ha a disposizione un’abbondanza di talenti al timone”: ci si riferisce a Ruggero Tita, due volte Campione Olimpico di Nacra 17, e al 20enne Marco Gradoni. L’equipaggio italiano potrebbe regalare delle sorprese nel ruolo cardine in mare?

Alinghi torna in Coppa America, ma i due timonieri svizzeri sono sulla carta inferiori rispetto ai colleghi: Arnaud Psarofaghis e Maxime Bachelin sapranno sorprendere? Ineos Britannia si rimette nelle mani di Ben Ainslie, travolto da Luna Rossa nella finale degli sfidanti disputata tre anni fa, e di uno tra Dylan Fletcher-Scott e Giles Scott. American Magic verrà affidata a Tom Slingsby e a Paul Goodison, mentre non ci sono ancora comunicazioni ufficiali sui francesi di Orient Express.

TIMONIERI AMERICA’S CUP

LUNA ROSSA: James Spithill / Francesco Bruni (a disposizione Ruggero Tita e Marco Gradoni).

TEAM NEW ZEALAND: Peter Burling / Nathan Outteridge.

INEOS BRITANNIA: Ben Ainslie / uno tra Dylan Fletcher-Scott e Giles Scott.

AMERICAN MAGIC: Tom Slingsby / Paul Goodison

ALINGHI: Arnaud Psarofaghis / Maxime Bachelin

ORIENT EXPRESS: nominativi da comunicare