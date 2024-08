Chi affronteranno Errani/Paolini in semifinale alle Olimpiadi. Il tabellone potrebbe proporre un doppio ostacolo ceco

Si è delineata la semifinale della parte alta del tabellone di doppio femminile del tennis ai Giochi Olimpici di Parigi 2024: l’Italia sarà rappresentata nel penultimo atto da Sara Errani e Jasmine Paolini, accreditate della terza testa di serie, che se la vedranno con le ceche Karolina Muchova e Linda Noskova nella giornata di domani.

Se nella parte alta la semifinale è già delineata, in quella bassa resta il rebus per la possibile avversaria in finale per le azzurre, che in ogni caso ne giocheranno una: il seeding pone come favorita un’altra coppia ceca, quella composta da Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova, forti della testa di serie numero 2.

Dall’altra parte del main draw, però, non sono stati ancora giocati i quarti, che andranno in scena nel pomeriggio, e le ceche saranno opposte alle atlete individuali neutrali di passaporto russo Mirra Andreeva e Diana Shnaider, le quali però partono sfavorite, almeno sulla carta.

L’altro quarto di finale vedrà la coppia numero 8 del seeding, ovvero le iberiche Cristina Bucsa e Sara Sorribes Tormo, essere opposte alle gemelle ucraine Lyudmyla e Nadiia Kichenok: in questo caso le spagnole godono dei favori del pronostico, anche se in maniera meno netta.