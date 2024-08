Chi affronterà Sinner a Montreal? I possibili avversari turno per turno: tante insidie anche senza Alcaraz e Djokovic

Dal 6 al 12 agosto il Masters1000 di Montreal terrà banco sul cemento canadese e Jannik Sinner sarà la testa di serie n.1. L’altoatesino, fortemente criticato per aver saltato le Olimpiadi per una tonsillite, va avanti nel proprio percorso e in questo torneo proverà a centrare il bersaglio grosso per confermare i 1000 punti conquistati l’anno scorso a Toronto.

Ci saranno tante assenze, come quelle di Novak Djokovic e di Carlos Alcaraz, ma il livello del 1000 sarà comunque elevato. Sinner farà il proprio esordio a partire dal 2° turno e se la vedrà contro il vincente della sfida tra lo spagnolo Pedro Martinez e un tennista proveniente dalle qualificazioni. Nel terzo turno, sul suo cammino, vi potrebbe essere uno tra l’americano Frances Tiafoe, il cileno Alejandro Tabilo e l’olandese Tallon Griekospoor.

Nei quarti di finale Andrey Rublev potrebbe essere il primo avversario della lista, ma attenzione a Tommy Paul che sta giocando piuttosto bene in questo periodo, per quanto ha messo in mostra anche a Parigi. Nelle semifinali, i nomi si fanno importanti e sono quelli del russo Daniil Medvedev e del greco Stefanos Tsitsipas. In particolare, l’incrocio con il moscovita riporta alla mente quanto accaduto a Wimbledon e ci potrebbe essere una rivincita.

In un’ipotetica Finale, i rivali più qualificati per ostacolare Jannik dovrebbero essere il tedesco Alexander Zverev, il bulgaro Grigor Dimitrov e il norvegese Casper Ruud.

TABELLONE JANNIK SINNER ATP MONTREAL 2024

Primo turno – Bye

Secondo turno – Qualificato/Pedro Martinez

Terzo turno – Tiafoe/Tabilo/Griekspoor

Quarti di finale – Rublev/Paul

Semifinale – Medvedev/Tsitsipas

Finale – Zverev/Dimitrov/Ruud