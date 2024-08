Charles Leclerc amaro: “Era il massimo che potevo fare e siamo a nove decimi…”

Amarezza e un po’ di rassegnazione nelle parole di Charles Leclerc al termine delle qualifiche del GP d’Olanda, 15° round del Mondiale 2024 di F1. Sulla pista di Zandvoort (Paesi Bassi), il monegasco della Ferrari ha chiuso in sesta posizione, accusando quasi un secondo dal poleman, il britannico Lando Norris (McLaren).

Un distacco rilevante, se si tiene conto della lunghezza non eccessiva del circuito da 1:10 come tempo sul giro: “Era il massimo risultato a cui si poteva aspirare. È stato un bel giro ed è frustrante parlare solo di un sesto posto. Come squadra stiamo facendo tanta fatica“, ha raccontato Charles ai microfoni di Sky Sport.

“Mi spiace perché ormai da tanti week end mi ripeto e vengo qui a dire le stesse cose. Oggi la situazione è questa, io ho dato tutto quello che avevo e il distacco è di nove decimi“, l’ammissione del monegasco. “Speriamo di compiere uno step negli aggiornamenti che introdurremo a breve, quanto questo possa essere grande ce lo dirà la pista. Qui non abbiamo upgrade e su questo circuito, per le caratteristiche, la nostra macchina va meno che altrove“, le considerazioni del ferrarista, pensando alle modifiche sulla SF-24 che saranno introdotte a Monza.

“Il podio è un miracolo, ma io domani come al solito farò il meglio che posso per portare a casa tanti punti“, ha concluso Leclerc.