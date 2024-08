Charles Leclerc amaro a Zandvoort: “Non abbiamo il passo dei più veloci”

Un venerdì difficile per la Ferrari a Zandvoort (Olanda), quindicesima tappa del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito dei Paesi Bassi la Rossa ha avuto tantissimi problemi nella gestione del vento e faticato nel trovare la giusta messa a punto. In altre parole, il monegasco si è trovato una vettura molto difficile da guidare.

Il ferrarista, del resto, aveva un po’ predetto queste problematiche alla vigilia. La scuderia di Maranello ha deciso di non introdurre nuovi aggiornamenti per questo fine-settimana, al contrario di altri team come la McLaren, e di conseguenza le criticità che si era notate nei week end precedenti si sono confermate anche in questo day-1 del fine-settimana olandese.

“È stata una giornata difficile come ci poteva aspettare. C’è poco da fare, non abbiamo lo stesso passo di chi è davanti. Ritengo che sia un po’ meglio di quanto abbiamo mostrato quest’oggi, però non siamo in lotta per la vittoria. C’è tanto lavoro da fare“, ha ammesso Charles.

Da notare che l’alfiere del Cavallino ha a disposizione in questo appuntamento una power unit nuova (quarta stagionale) e non andrà in penalità, ma ha raggiunto il numero massimo nel campionato corrente. Alla prossima sostituzione con una nuova unità, ci sarà la sanzione.