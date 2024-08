Carlos Alcaraz raggiante per i suoi risultati: “Risultati grandiosi, tanto cresciuto come giocatore”

Carlos Alcaraz è pronto per chiudere nel migliore dei modi questo 2024 e attaccare il primato della classifica mondiale di Jannik Sinner. Lo spagnolo è stato protagonista di mesi incredibili, capace a soli 21 anni di realizzare la doppietta Roland Garros-Wimbledon nello stesso anno e di vincere una medaglia alle Olimpiadi di Parigi.

Una Finale per l’oro che un po’ d’amarezza l’avrà lasciata in Carlitos, visto l’esito favorevole al serbo Novak Djokovic, ma resta la conquista di un qualcosa di prestigioso in 2024 in cui il suo rendimento è stato altissimo. Presente nel Masters1000 di Cincinnati, l’iberico è pronto per lanciare il guanto di sfida e conquistare un altro torneo, arrivando con il vento in poppa agli US Open.

“La verità è che sono stati mesi incredibili nella mia vita e nella mia carriera, avendo vinto il Roland Garros e Wimbledon in successione. Uno dei miei sogni poi era quello di vincere una medaglia olimpica e la verità che in questi mesi li ho disputati dando il massimo. E soprattutto sono molto contento di come ho affrontato le varie situazioni, essendo cresciuto molto come giocatore“, ha commentato nel Media Day in Ohio l’iberico.

“Ovviamente la stagione del tennis non è finita e si deve dare il massimo in ogni torneo. Certamente, sono stati mesi che rimarranno impressi nella mia memoria per sempre“, ha concluso Alcaraz.