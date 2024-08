Carlo Tacchini sulla gara d’argento: “Sapevamo di essere forti. Ci siamo riscattati dopo il Mondiale dell’anno scorso”

Un meraviglioso argento vinto in rimonta. Carlo Tacchini e Gabriele Casadei si prendono una medaglia esaltante alle Olimpiadi di Parigi 2024, nella gara di C2 500 metri al maschile.

Con il tempo di 1:41.08, l’imbarcazione azzurra è riuscita a rimontare, nella seconda parte di gara, praticamente tutto il campo partecipanti alla gara che assegnava le medaglie, ad eccezione di una Cina imprendibile, sverniciando sul traguardo il duo spagnolo, che alla fine si è dovuta accontentare del bronzo.

Intervistato da Adnkronos dopo aver ricevuto l’argento, sul podio a Cinque Cerchi, Carlo Tacchini ha detto: “Sapevamo di essere forti e in grado di lottare per il podio ma sapevamo anche che c’erano altri 6-7 equipaggi al nostro livello per questo la medaglia è stata abbastanza inaspettata, oltre che una grandissima soddisfazione. Io e Gabriele facciamo il C2 da meno di due anni ma siamo subito entrati in sintonia dentro e fuori dall’acqua e i risultati sono arrivati subito”.

Infine il canoista di Verbania ha aggiunto: “L’anno scorso abbiamo vinto gli Europei anche se dopo ai mondiali siamo arrivati solo settimi, un risultato che ci aveva lasciato l’amaro in bocca. Oggi ci siamo riscattati alla grande”.