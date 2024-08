Canottaggio, Stefano Oppo e Gabriel Soares conquistano l’argento nell’ultima finale del doppio pl alle Olimpiadi!

La Finale A del doppio pesi leggeri maschile del canottaggio, specialità presente per l’ultima volta nella storia dei Giochi, riserva all’Italia la splendida medaglia d’argento di Stefano Oppo e Gabriel Soares alle Olimpiadi di Parigi 2024.

L’imbarcazione azzurra sale ancora sul podio dopo il bronzo di Tokyo 2020 conquistato dallo stesso Stefano Oppo, in quell’occasione assieme a Pietro Willy Ruta, ed eguaglia il miglior risultato di sempre, ovvero l’argento conquistato a Sydney 2000 da Elia Luini e Leonardo Pettinari.

Parte forte la Grecia, che prova a sorprendere la concorrenza, ma gli azzurri rispondono prontamente ed ai 500 metri gli ellenici passano in testa con 0″24 sull’Italia e 0″44 sull’Irlanda. Inizia a risalire l’equipaggio irlandese, che ingaggia un duello con gli ellenici: a metà gara la Grecia ha solo 0″09 di margine sull’Irlanda, con l’Italia a 0″64.

Ai 1250 metri cambia decisamente passo l’Irlanda, che scappa via, mentre la Grecia accusa un momento di flessione, esponendosi al sorpasso dell’Italia: ai 1500 metri gli irlandesi vantano 0″98 sugli azzurri e 1″45 sugli ellenici.

L’Irlanda vola verso l’oro, mentre la Grecia attacca l’Italia per l’argento: oro agli irlandesi in 6’10″99, mentre l’Italia resiste al ritorno della Grecia e conquista l’argento in 6’13″33, a 2″34, con gli ellenici di bronzo in 6’13″44, a 2″45 dalla vetta ed a 0″11 dall’equipaggio italiano.