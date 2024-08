Canottaggio, i possibili rinforzi per l’Italia verso Los Angeles 2028

E’ appena andata in archivio l’edizione 2024 dei Giochi Olimpici, andata in scena a Parigi, ma è già scattato il quadrienni che porterà a Los Angeles 2028: nel canottaggio sono tanti i giovani delle categorie under 23 ed under 19 che potranno fare bene nei prossimi anni.

Tra i classe 2002 sono pronti al definitivo salto nella categoria senior Andrea Pazzagli, Leonardo Todoldi, Alessandro Gardino e, tra le donne, Samantha Premerl, Clara Massaria ed Anita Boldrino, mentre non va dimenticato che tra le 2003 c’è Alice Codato, ma sono da tenere d’occhio anche Giulia Bosio e Susanna Pedrola.

Spiccano tra i 2004, invece, Marco Prati e Marco Gandola, mentre sono prospetti interessanti della classe 2005 Aurora Spirito, Giorgia Sciattella e Francesca Rubeo. Passando all’annata 2006 dovranno confermarsi col passaggio tra le under 23 nel prossimo futuro le gemelle Marta e Giulia Orefice.

La classe 2007 presenta tra le proprie fila Pietro Zampaglioni e Matilde Orsetti, mentre tra le 2008 sono attese ad una crescita tra le under 19 Letizia Martorana e Carolina Cassani, con queste ultime atlete che potrebbero anche proporsi per Los Angeles 2028 in caso di exploit nelle categorie giovanili.